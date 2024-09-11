المحليات

أكثر من مليون عملية تجديد بطاقة هوية وطنية عبر منصة أبشر

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      11 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 نفّذت وزارة الداخلية ممثلة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر منصة “أبشر” أكثر من مليون عملية تجديد بطاقة هوية وطنية باستخدام أحدث تقنيات التعرّف على الوجه، وذلك منذ تدشين الخدمة إلكترونيًا في عام 2022.

 واستفاد المواطنون والمواطنات من خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية ورفع الصورة الشخصية إلكترونياً عبر منصة ابشر، قبل انتهاء صلاحيتها بـ (180) يومًا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

 وتأتي خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا امتدادًا لجهود وزارة الداخلية في دعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات، وإتمام تنفيذ الخدمات ذاتيًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *