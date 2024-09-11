أكثر من مليون عملية تجديد بطاقة هوية وطنية عبر منصة أبشر

الرياض : البلاد

نفّذت وزارة الداخلية ممثلة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر منصة “أبشر” أكثر من مليون عملية تجديد بطاقة هوية وطنية باستخدام أحدث تقنيات التعرّف على الوجه، وذلك منذ تدشين الخدمة إلكترونيًا في عام 2022.

واستفاد المواطنون والمواطنات من خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية ورفع الصورة الشخصية إلكترونياً عبر منصة ابشر، قبل انتهاء صلاحيتها بـ (180) يومًا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وتأتي خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا امتدادًا لجهود وزارة الداخلية في دعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات، وإتمام تنفيذ الخدمات ذاتيًا.