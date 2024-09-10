2,898 تريليون ريال سيولة نقدية

البلاد – الرياض

حققت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي، أعلى نمو على أساس سنوي بنسبة 9 %، وبقيمة 238,150 مليار ريال، لتبلغ مستوى 2,898,706 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2023م، البالغة 2,660,556 مليون ريال، وذلك وفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ “ساما” لشهر يوليو.

كما ارتفعت السيولة بنسبة 3 % على أساس ربعي، بزيادة 74,960 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، البالغة 2,823,745 مليون ريال، وحققت نموًا بنسبة 5.5% منذ بداية العام الحالي، بزيادة تجاوزت 148,830 مليار ريال. وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.