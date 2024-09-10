260 ملياراً إيرادات التجارة الإلكترونية

البلاد – الرياض

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن قطاع التجارة الإلكترونية يشكل 8% من إجمالي التجارة في المملكة، ويتوقع وصول الإيرادات إلى 260 مليارًا بحلول 2025م، مشيرًا إلى نمو شركات التقنية المالية إلى أكثر من 170 شركة بنسبة 95 %.

واستعرض خلال اجتماعه برجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة القصيم، جهود تطوير بيئة الأعمال من خلال مراجعة وتطوير 110 تشريعات، موضحًا أن هناك عملًا تكامليًا بين 13 جهة حكومية في اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتم استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز الحميد: إن المملكة تشهد تطورًا تنمويًا كبيرًا في المجالات كافة، ولدى الغرف التجارية طموحات كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية.