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1.5 مليون استعلام عن “عقارات المورث” عبر البورصة العقارية منذ تدشينها

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      10 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 كشفت وزارة العدل، عن عدد الاستعلامات عبر خدمة “الاستعلام عن عقارات مورث” على البورصة العقارية، والذي بلغ أكثر من 1.5 مليون استعلام، منذ تدشينها.

 وأتاحت الوزارة، عبر البورصة العقارية، خدمة الاستعلام عن عقارات مورث، في سياق توفير جميع خدماتها إلكترونياً، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين, فيما تمكّن الخدمة المستفيد من الاستعلام إلكترونياً عن عقارات مورث، مع ضرورة وجود صك حصر ورثة إلكتروني لنجاح تقديم الخدمة.

 وأشارت إلى أنه يمكن للمستفيد اختيار “عقارات مورث” من قائمة الاستعلامات العقارية، ثم استعراض جميع العقارات المملوكة للمورث، ثم تحديد العقار المطلوب، واستعراض تفاصيل الوثيقة والعقار.

 وتقدم البورصة العقارية srem.moj.gov.sa خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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