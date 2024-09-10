الرياض : البلاد

وقّع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” لتعزيز التعاون بينهما في عدد من المجالات، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، بالإضافة إلى عدد من الخدمات ذات الاهتمام المشترك.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة بمدينة الرياض، حيث مثّل الصندوق في التوقيع مدير إدارة الخدمات المساندة عبدالمحسن ناصر الراشد، فيما مثَّل “سدايا” محمد بن عبدالله الزهراني، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وأمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر.

وتنص مذكرة التفاهم بين الجانبين، على وضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين، شملت إمكانية إنشاء مركز وطني لخدمة مستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يتم تشغيله بالشراكة بين الطرفين، وتعظيم الشراكة والاستفادة من المنصات والخدمات المقدمة من “سدايا” ، والتعاون في تسويق فرص الصندوق ودعم مشاريعه حسب المعايير المعتمدة لدى المنصة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي، كما تسعى المذكرة إلى الربط مع بنك البيانات الوطني لضمان تقديم خدمات الصندوق لمستحقيها بعد توقيع الشراكات مع الجهات الحكومية.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن الجهود التي يسعى إليها صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بتقديم برامج نوعية وخدمات مستدامة ومبادرات ذات أثر من شأنها أن تعمل على توفير حياة كريمة وآمنة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً.