قبل يوم من ختام مهرجان ولي العهد للهجن.. “مياسة” الأفضل في فئة “حيل وزمول”

الرياض – هاني البشر
تُوِّجت المطية “مياسه” لهجن الرئاسة الإماراتية، بالتوقيت الأفضل في اليوم الأول من منافسات فئة “حيل وزمول”، الفئة السادسة المعتمد مشاركتها في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته السادسة، التي انطلقت في العاشر من أغسطس الماضي، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وتختتم غدًا الأربعاء، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وظفرت المطية “مياسة” بالمركز الأول في الشوط الأول خلال الفترة المسائية، مسجلة توقيتًا بلغ 9:19.116 دقائق في فئة “حيل وزمول”، فيما افتتحت المطية “بهجة” لمالكها السعودي بدر بن غازي العصيمي، أشواط اليوم الأول خلال الفترة الصباحية بزمن قدره 9:27.335 دقائق.
وأقيم في اليوم الأول من المرحلة النهائية 20 شوطًا، شهد مشاركة 681 مطية، بواقع 525 مطية في الفترة الصباحية، و156 مطية في الفترة المسائية، قطعت (120 كلم)، بواقع (6 كلم) مسافة كل شوط.
وتختتم غدًا الأربعاء المرحلة النهائية في المهرجان، بإقامة أربعة أشواط ضمن فئة “حيل وزمول”، بمشاركة 565 مطية، تتنافس على كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن في ذات الفئة.
ويأتي تنظيم المهرجان للمحافظة على الموروث العريق، والاستمرار في إقامة السباقات على ميدان الطائف، الذي يعتبر أحد أهم الميادين في المملكة.
كما يقدم المهرجان جوائز مالية تتجاوز قيمتها أكثر من 56 مليون ريال، وسط مشاركة ملاك الهجن من مختلف دول العالم.