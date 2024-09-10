في تصفيات مونديال 2026| الأخضر السعودي يقلب الطاولة على التنين الصيني

محمود العوضي- جدة
قلب الأخضر السعودي الطاولة على مضيفه المنتخب الصيني، ونجح في التغلب عليه بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “داليان” ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التى تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك.
شهدت المباراة بداية نارية من جانب الأخضر السعودي، ولكن سرعان ما انقلبت الأوضاع بعد استقبال مرمى محمد العويس هدفًا ذاتيًا عبر علي لاجامي في الدقيقة 14، ثم ازدادت الأمور صعوبة، بحصول اللاعب محمد كنو على بطاقة حمراء في الدقيقة 19.
استعاد منتخبنا الوطني ثقته بنفسه شيئًا فشيئًا، حتى نجح المتألق حسن كادش في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بضربة رأسية.
مع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب السعودي اقتناص هدف الفوز، رغم النقص العددي، وكان له ما أراد في الدقيقة 90 والأخيرة من الوقت الأصلي عبر رأسية متقتة من حسن كادش.
بهذه النتيجة، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية مؤقتًا، بينما يتذيل منتخب الصين المجموعة بدون رصيد.
وفي المجموعة نفسها، تعادل المنتخب الإندونيسي على أرضه مع المنتخب الأسترالي، ليصبح رصيد منتخب أندونيسيا نقطتين، بينما بات رصيد أستراليا نقطة واحدة، ويلتقي مساء اليوم المنتخب البحريني على أرضه أمام المنتخب ،ولكل منهما 3 نقاط من فوز البحرين على أستراليا بهدف وحيد، واليابان على الصين بسباعية نظيفة.
يذكر أن متصدر المجموعة ووصيفه يتأهلان فقط إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقبلة.