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حساب المواطن: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      10 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أودع اليوم الثلاثاء برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثمانين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 216 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريال.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 72%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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