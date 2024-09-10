برنامج “تطوير” يدعم 38 شركة عقارية لتنفيذ 41 مشروعًا سكنيًا في عام 2024

الرياض : البلاد

كشف صندوق التنمية العقارية، أن برنامج “تطوير” يدعم 38 شركة تعمل في قطاع التطوير والتمويل العقاري لإنشاء 41 مشروعًا سكنيًا في مختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن البرنامج مكّن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ 3749 وحدة سكنية في 41 مشروعاً؛ بهدف تعزيز المعروض العقاري؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وبين أن برنامج “تطوير” يعمل على تعزيز التنافسية بين مؤسسات وشركات التطوير العقاري لإنشاء المشاريع السكنية، وتقديم منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية تتناسب مع الاحتياج الفعلي لمستفيدي برامج الدعم السكني، مفيدًا أن استمرارية تنويع البرامج والممكنات، يحقق الكفاءة والفاعلية، ويعزز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري: “إن برنامج “تطوير” يعد منصّة لتيسير حصول مؤسسات وشركات القطاع على التمويل اللازم؛ لتمكينها من زيادة المعروض العقاري، ومعالجة التحديات التي تواجهها”، مشيرًا إلى أن البرنامج نجح في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية، وعزز من دورها في المشاركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان.

يذكر أن برنامج “تطوير” التابع لصندوق التنمية العقارية، عمل على بناء شراكة فاعلة بين منشآت القطاع العقاري والجهات التمويلية، لدعم القطاع، وتحقيق التوازن في المعروض العقاري، وتوفير تنافسية في تقديم المنتجات السكنية لمستفيدي برامج الدعم السكني.