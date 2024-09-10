برعاية أمير الباحة.. انطلاق فعاليات ملتقى القطاع التعاوني بالمنطقة

الباحة : البلاد

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, انطلقت اليوم ، فعاليات ملتقى القطاع التعاوني في منطقة الباحة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالمنعم الشهري، وذلك في مركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.

ونوه مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية معن بن علي العنقري, بدعم القيادة الرشيدة للقطاع التعاوني، وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير القطاع ودعم التعاونيات وتمكينهم، مشيداً بدور التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ومساهمتها في الناتج المحلي وتوفيرها للوظائف التي ترفع من جودة الحياة في مناطق المملكة.

ويأتي ملتقى القطاع التعاوني بنسخته الثالثة ضمن سلسلة ملتقيات في مناطق المملكة تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من جهات الإشراف الفني والجهات والمؤسسات الحكومية الشريكة ومن أبرزها: وزارة البلديات والإسكان، وزارة السياحة، وزارة التجارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بنك التنمية الاجتماعي، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة ريف الأهلية، مجلس الجمعيات التعاونية.

وتضمن الملتقى الذي شهد مشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات الإعلامية والخبراء والمختصين في القطاع التعاوني، موضوعات أساسية وورش عمل، حيث اُسْتُعْرِضَت تطلعات الوزارة المستقبلية ودور الإدارة العامة للجمعيات التعاونية والجهات الشريكة في تطوير القطاع وتمكين التعاونيات، وعلى هامش الملتقى أقيمت الجلسات الاستشارية المقدمة من الجهات الفنية والجهات الداعمة والمقدمة للتعاونيات.

وفي ختام ملتقى القطاع التعاوني في منطقة الباحة كُرمت الجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة وكُرم المساهمون في إنجاح أعمال الملتقى.