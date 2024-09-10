بالتعاون مع شركة ميم عين للتعليم الوقفية.. البنك الأهلي السعودي يطلق مبادرة” مالي”لتعزيز الثقافة المالية للأطفال

البلاد – جدة

بدعم من البنك المركزي السعودي” ساما”، أطلق البنك الأهلي السعودي مبادرة “مالي” لقياس ورفع مستويات الثقافة المالية لدى الأطفال، بالتعاون مع شركة ميم عين للتعليم الوقفية؛ تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إعداد جيل واعٍ ومثقف ماليًا.‏

وقد تمت مراسم الإطلاق خلال 24Fintech بحضور الأستاذ طارق السدحان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، والأستاذ يزيد النفجان وكيل المحافظ للابتكار المالي بالبنك المركزي السعودي، والأستاذ عبدالعزيز السبيعي رئيس مجلس المديرين لشركة ميم عين.

وقع الاتفاقية الأستاذة بسمة الجوهري رئيس المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة بالبنك الأهلي السعودي، والأستاذ خالد بن عبدالعزيز السبيعي عضو مجلس النظارة لوقف ميم عين التعليمي.

وتشمل المبادرة البحث العلمي والحملات التوعوية وتطوير المنتجات التعليمية والشراكات، كما تُكسِب الأطفال المهارات اللازمة لإدارة مواردهم المالية بكفاءة ومسؤولية. وتوفر مبادرة “مالي” محتوى تعليميًا تفاعليًا وجذابًا يتناسب مع احتياجات الأطفال ومستويات مهاراتهم؛ حيث تقيس مستوى الثقافة المالية لدى الأطفال بشكل مبتكر عبر لعبة” مالي” الأولى من نوعها في العالم.