“الوطنية للإسكان” محرِّك رئيس يعزِّز المعروض العقاري

البلاد ــ الرياض

حققت الوطنية للإسكان NHC تنمية عمرانية مستدامة بمساهمتها المستمرة في تعزيز المعروض العقاري بالمملكة، ما قادها إلى أن تكون القوة المحورية لقطاع الإسكان وأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال ضخ أكثر من 160 ألف وحدة سكنية متنوعة، تتوزع في مشاريعها بمختلف مناطق المملكة، وتسهم في رفع نسبة التملك، وذلك ضمن خططها وإستراتيجياتها في طرح عددٍ من المشاريع السكنية الضخمة التي جاءت لتحقق الموازنة بين زيادة الطلب على السكن وبين زيادة المعروض العقاري لتلبية هذا الاحتياج وفق نهجٍ عمراني مستدام.

وتناول تقرير صندوق النقد الدولي إلى الجهود المبذولة في تعزيز المعروض العقاري بالمملكة، مؤكداً ارتفاع نسبة التملك السكني إلى 64%، مدعومًا بتنوع الحلول السكنية والتمويلية التي توفرها الشركات العقارية بما فيها الوطنية للإسكان، التي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الارتفاع، كما أشاد التقرير برضا المواطنين عن الخدمات السكنية المقدمة، حيث وصلت نسبة الرضا إلى 90%، مما يعكس الأثر الإيجابي لإستراتيجيات تطوير القطاع العقاري في المملكة.

وتتصدر الوطنية للإسكان الحدث العقاري بإعادة تشكيل المشهد الحضري بالمملكة من خلال إنشاء ضواحي ومجتمعات متكاملة توفر بيئة حيوية مثالية للعيش، مما يعزز من تنوع الخيارات السكنية المتاحة ويزيد من المعروض العقاري في السوق، تستند هذه لمشاريع على مفهوم التطوير الشامل الذي يتجاوز حدود الوحدات السكنية إلى بناء نظام معيشي متكامل يعزز مفاهيم جودة الحياة، ويرتقي بتجربة العيش إلى مستويـاتٍ جديدة.

وعملت الوطنية للإسكان بشكل مستمر للموازنة بين العرض والطلب في مختلف مناطق المملكة، ففي مدينة الرياض تطوّر أكبر ضاحيتين عمرانيتين “خزام والفرسان”.

وحظيت المنطقة الشرقية بمشاريع متنوعة في مختلف مدنها ومحافظاتها، حيث عملت الوطنية للإسكان على تطوير ضاحية الواجهة بالدمام ومجتمع قمرة بمحافظة القطيف.

وشهدت منطقة مكة المكرمة نصيبًا وافرًا من المشاريع التي تطورها الوطنية للإسكان، شملت 4 ضواحي وهي: ضاحية بوابة مكة، وضاحية الجوهرة، وضاحية سدايم، وضاحية خيالا.

وشملت النهضة العمرانية منطقة المدينة المنورة، بتطوير الوطنية للإسكان لضاحية الدار ومجتمع المكيمن حيث تسهم هذه المشاريع المتنوعة من تقديم خيارات سكنية بتصاميم ومساحات متعددة تلبي كافة الاحتياجات وسط جملة من المرافق والخدمات المتكاملة، لتعزز نمط الحياة للسكان.

يذكر أن هذا الكم الهائل من المشاريع سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، وذلك للإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.