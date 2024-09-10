“السياحة” تستعرض الفرص في المؤتمر الدولي للاستثمار

البلاد ــ الرياض

شاركت وزارة السياحة في المؤتمر الدولي للاستثمار في الضيافة “IHIF Asia” في هونغ كونغ، حيث استعرضت خلال مشاركتها الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوفر في قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية أمام المستثمرين الدوليين المشاركين في المؤتمر.

وسلطت الوزارة خلال المؤتمر , الضوء على التقدّم الكبير الذي حققه القطاع السياحي في المملكة خلال الفترة الأخيرة، إذ استقبلت خلال العام الماضي 2023م، أكثر من 109 ملايين سائح , منهم 27 مليون سائح وافد من الخارج، وأكثر من 20.9 مليون سائح من آسيا، قاموا بإنفاق 96.6 مليار ريال سعودي (25.7 مليار دولار أمريكي)، مما يؤكد الثقة المتزايدة التي تتمتع بها الأسواق الآسيوية في المملكة، والفرص الاستثمارية المُشجعة التي توفرها للمستثمرين، كما يُبرهن النمو المتواصل للقطاع السياحي جاذبية المملكة للسيّاح الآسيويين.

وشارك المدير العام لتخطيط الاستثمار والجذب في وزارة السياحة طارق الشغرود، في حلقة نقاش بعنوان “الاستثمار والتمكين والازدهار: تمكين الوجهات السياحية”، حيث استعرض خلالها النهج الإستراتيجي للمملكة لتطوير نظام بيئي سياحي متنوع على مستوى عالمي، مؤكداً التزام المملكة بتوفير مجموعة واسعة من التجارب السياحية، واستمرارها في تقديم الحوافز والدعم للمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع السياحة.

يذكر أن القطاع السياحي حقق قفزات وإنجازات كبيرة خلال العام الماضي 2023م، حيثُ احتل المرتبة الـ 14 عالمياً في عدد الوافدين الدوليين – أي بزيادة قدرها 11 مركزاً منذ عام 2019م – ، كما احتلت المملكة المرتبة الـ 12 عالمياً في إيرادات قطاع السياحة الدولية، وارتفعت 15 مركزاً مقارنة بعام 2019م، ووفقاً لمقياس السياحة الصادر عن الأمم المتحدة (مايو 2024م)، وأصبحت الأولى بين أفضل الوجهات السياحية الكبيرة أداءً من حيث معدل نمو السياح الوافدين الدوليين، وعائدات قطاع السياحة مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة كورونا.