الرياضة الرابطة: لا نمتلك صلاحية اعتماد الملاعب للمنافسات القارية

الرياض – هاني البشر

تشير رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى ما تم تداوله عن تحديد ملاعب المواجهات للأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، للتأكيد على أنها المسؤول الأول، عن وضع الجدولة لمباريات دوري روشن السعودي والملاعب التي ستقام عليها. إلى جانب التوضيح على بذلها جهودًا مكثفة مع الأندية السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بهدف ضمان عدم تضارب جداول المنافسات للبطولات المحلية والقارية للأندية المشاركة؛ بما يتماشى مع المعايير المعلنة في اللائحة التنظيمية للمسابقة. وتنوه الرابطة على تأجيلها موعد إعلان الجولات من الثالثة وحتى الثامنة، إلى ما بعد انتهاء قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، بخمسة أيام؛ من أجل منح الفرصة الكافية للأندية المشاركة في المنافسات المختلفة لإتمام جميع الإجراءات الخاصة ببطولة النخبة الآسيوية. كما تم الاجتماع مع الاندية المشاركة في بطولة النخبة الأسيوية بتاريخ ٢٠ أغسطس، حيث قدموا مرئياتهم على جدول مباريات دوري روشن السعودي، ولم يرد للرابطة اي ملاحظة حول تضارب في المواعيد و الملاعب من أي ناد، وبناء على ذلك وبعد تنفيذ جميع مقترحات الأندية المشاركة تم اصدار جدول الجولات. وتلفت الرابطة الانتباه إلى عدم امتلاكها صلاحية اعتماد الملاعب للمنافسات القارية بالنيابة عن الأندية المشاركة لما يترتب عليه من التزامات مالية ولوجستية وتنظيمية على النادي المستضيف، مؤكدة أن هذه المسؤولية تقع على النادي المشارك في المنافسات القارية عند استضافته فريقًا منافسًا، بناء على الالتزامات المترتبة على النادي ووفقًا للائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتُبيّن الرابطة أنها أخذت في الاعتبار مشاركة الأندية السعودية في بطولة النخبة الآسيوية؛ أثناء جدولة مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ويتضح ذلك في تقديمها تواريخ مبارياتهم ليومي 13 و14 من شهر سبتمبر لمنحهم أكبر عدد من أيام الراحة الممكنة وعلى إثر ذلك، تم جدولة مباراة الاتحاد والوحدة يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، وهو آخر يوم متاح في الجولة الثالثة قبل موعد بدء مباريات بطولة النخبة الأسيوية. ختاماً، تؤكد الرابطة أنها عملت بشكل مكثف لدعم الأندية المشاركة في البطولات المختلفة، كما وضحت المسؤوليات التي تقع على الأندية لتفادي وقوع أي تضارب، وأنها دائما ما تقف مع الأندية الأعضاء جنبًا إلى جنب لحفظ حقوقهم، وذلك ما يتم العمل به كأحد أهم واجباتها المناطة بها والمنصوص عليها في نظام الرابطة الأساسي، وكذلك التعامل مع الأحداث بشكل مناسب يحفظ حقوق الأندية جميعاً بما لا يؤثر سلباً على روزنامة المسابقة.