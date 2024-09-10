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الأمير عبدالعزيز بن سعود يزور أكاديمية الشرطة المصرية

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      10 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة- واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الأكاديمية، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم.

واستمع سموه خلال الزيارة لشرح موجز عن تاريخ الأكاديمية، ودورها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة، كما شاهد سموه فيلمًا وثائقيًا عن أقسام الأكاديمية وبرامجها التدريبية، ثم تجول في أرجاء الأكاديمية، وشهد فرضية لحفظ الأمن وحماية السلامة العامة.
حضر الزيارة، الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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