الأمير عبدالعزيز بن سعود يزور أكاديمية الشرطة المصرية

القاهرة- واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الأكاديمية، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم.

واستمع سموه خلال الزيارة لشرح موجز عن تاريخ الأكاديمية، ودورها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة، كما شاهد سموه فيلمًا وثائقيًا عن أقسام الأكاديمية وبرامجها التدريبية، ثم تجول في أرجاء الأكاديمية، وشهد فرضية لحفظ الأمن وحماية السلامة العامة.

حضر الزيارة، الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.