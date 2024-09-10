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الأمير سعود بن مشعل يطلع على تقريري” ترميم” و” تراحم”

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      10 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على عرض موجز عن أعمال جمعية” ترميم” خلال العامين الماضيين، وذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة جمعية” ترميم” عماد المهيدب، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

واشتمل العرض على موجز عن أعمال الجمعية خلال العامين الماضيين، ومن أبرزها: ترميم أكثر من 600 منزل، وتسليمها للأسر الأشد حاجة في المنطقة، وقدم مجلس الإدارة نسخة من التقرير السنوي والخطة السنوية.

من جهة ثانية، اطلع الأمير سعود بن مشعل، على التقرير السنوي لأعمال وإنجازات لجنة” تراحم” لعام 2023م، والبرامج التي تقدمها للمستفيدين، وذلك خلال استقباله في مقر الإمارة، رئيس مجلس إدارة لجنة تراحم بمكة المكرمة المهندس فؤاد الشريبي، وعددًا من أعضاء اللجنة. وتشمل تقديم دعم لأسر السجناء والمفرج عنهم؛ بما يعزز الاستقرار الأسري وينعكس إيجابيًا على المستفيدين، مثمنًا سموه دور اللجنة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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