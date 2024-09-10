ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% خلال شهر يوليو 2024

جدة : البلاد

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTAT اليوم، نتائج مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2024 .

ووفقاً لنتائج النشرة ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2024م بنسبة 1.6٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق يوليو 2023؛ جاء ذلك نتيجة الارتفاع في نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.

وكشفت نتائج النشرة إلى ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.6% مقارنة بشهر يوليو من العام السابق ،فيما ظهر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر منخفضاً في شهر يوليو 2024 بنسبة 0,8% ، كما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا بنسبة 8.2%، وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 1.1%، وذلك مقارنة بشهر يوليو من العام السابق.

وأفادت إلى انخفاض الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يوليو 2024م بنسبة 1.1% ، فيما ارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.2% ، مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريًا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.