ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الروسي

الرياض : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، معالي وزير الخارجية الروسي السيد سيرغي لافروف.

وفي بداية اللقاء، رحب سمو ولي العهد، بمعالي وزير الخارجية الروسي في زيارته الحالية للمملكة، بينما نقل معاليه تحيات وتقدير فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الذي حمله نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه لفخامته.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.

كما تم خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر اللقاء من الجانب الروسي، السفير فوق العادة المفوض لدى المملكة سيرجي كوزلوف، وعدد من المسؤولين.