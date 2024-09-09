هيئة تطوير المدينة المنورة تستطلع آراء السكان حول مستوى جودة الحياة بالمنطقة

المدينة المنورة : البلاد

أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم، استبياناً لاستطلاع آراء السكان حول تجربة العيش في المدينة المنورة، وقياس مستوى جودة الحياة فيها من منظور ساكنيها، وذلك بالتعاون مع برنامج جودة الحياة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

وتغطي نقاط الاستبيان مجالات الإسكان، والصحة، والتعليم، والحوكمة، والبيئة، والاقتصاد، والنسيج الاجتماعي، والثقافة، وخدمات الترفيه، والخدمات الأساسية، والنقل .

ودعت الهيئة السكان من المواطنين والمقيمين للمشاركة عبر الرابط: surveymonkey.com/r/MFD96M9 .