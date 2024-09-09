المحليات

هيئة تطوير المدينة المنورة تستطلع آراء السكان حول مستوى جودة الحياة بالمنطقة

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       9 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

 أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم، استبياناً لاستطلاع آراء السكان حول تجربة العيش في المدينة المنورة، وقياس مستوى جودة الحياة فيها من منظور ساكنيها، وذلك بالتعاون مع برنامج جودة الحياة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

 وتغطي نقاط الاستبيان مجالات الإسكان، والصحة، والتعليم، والحوكمة، والبيئة، والاقتصاد، والنسيج الاجتماعي، والثقافة، وخدمات الترفيه، والخدمات الأساسية، والنقل .

 ودعت الهيئة السكان من المواطنين والمقيمين للمشاركة عبر الرابط: surveymonkey.com/r/MFD96M9 .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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