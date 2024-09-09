الرياضة نائب أمير منطقة تبوك يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024

الرياض – هاني البشر نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبد الله الفيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مقر الإمارة اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، في إطار الجولة الترويجية للشعلة، لانطلاق أكبر حدث رياضي وطني. شهد التسليم حضور الراعي الرسمي لجولة الشعلة بدورة الألعاب السعودية، ممثلة بعضو مجلس إدارة BAE systems نوف العريفي. ونوه سمو نائب أمير منطقة تبوك، بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- معرباً سموه عن سعادته بوصول شعلة دورة الألعاب السعودية 2024 لمنطقة تبوك، مؤكداً أن ذلك يُعد من العناية بالألعاب عامة وخاصة ما كان منها شاملاً كدورة الألعاب السعودية. وتسلّم سمو نائب أمير منطقة تبوك شعلة الدورة من الأديب المهندس/ محمد فرج العطوي عضو النادي الادبي وجمعية الثقافة وجمعية تراحم بالمنطقة سابقاً، وتناوب على حمل الشعلة في الإمارة لاعبة القوى أثير دغريري الحاصلة على كأس بطولة المملكة لألعاب القوى 2021، كما حققت ثلاث ميداليات في بطولة ألعاب القوى للجامعات على مستوى المملكة 2024 وحاصلة على جائزة ملهم 2022. وبدأت جولة الشعلة في منطقة تبوك بزيارة جامعة فهد بن سلطان في أجواء احتفالية، حيث حمل الشعلة مدرب المبارزة بالسيف ماجد عايد المطيري المدير الفني للمنتخب السعودي من 2018 حتى الان في سلاح المبارزة ومدرب لأبطال العرب والخليج، ونسرين السيد من منسوبي جامعة فهد بن سلطان.