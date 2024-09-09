محافظ الطائف يتوِّج أبطال كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن في فئة “الثنايا”

الرياض – هاني البشر
توَّجَ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، وبحضور محمد بن حماد البلوي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، الملاك الفائزين بالكؤوس الأربعة، ضمن المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في فئة “الثنايا”، الذي انطلق في العاشر من أغسطس الماضي بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وافتتحت المطية “اختيار” لهجن الرئاسة من الإمارات أشواط كؤوس الفئة الرابعة المعتمد مشاركتها في المرحلة النهائية، بتحقيقها المركز الأول في الشوط الأول “الرئيس” وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار- مفتوح)، مسجلةً توقيتًا بلغ 9:12.476 دقيقة.
ونجحت المطية “كرار” لهجن زعبيل الإماراتية في تحقيق المركز الأول ولقب الشوط الثاني، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان- مفتوح) بتوقيت بلغ 9:16.433 دقيقة.
كما ظفرت المطية “شواهين” لمالكها الإماراتي، مانع علي الشامسي بالمركز الأول في الشوط الثالث، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار- عام) بتوقيت بلغ 9:18.222 دقيقة.
ونالت المطية “متعب” لمالكها السعودي، سعد محمد المري المركز الأول في الشوط الرابع، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان ـ عام) بتوقيت بلغ 9:15.814 دقيقة.
بينما حققت المطية “اختيار” التوقيت الأفضل في منافسات “الثنايا” خلال 24 شوطًا، شارك فيها 1470 مطية (648 قعدان، و822 بكار)، حيث خاضت الهجن المشاركة اليوم 24 شوطاً خلال فترتين (صباحية ومسائية)، من بينها أشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن الأربعة، قطعت من خلالها المطايا المشاركة مسافة 144 كلم، بواقع (6 كلم) لكل شوط.
وبدأت فعاليات مهرجان ولي العهد في العاشر من أغسطس الماضي بإقامة المرحلة التمهيدية حتى الـ 21 منه، وتضمنت 360 شوطًا بمشاركة فئات” مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول”، فيما انطلقت المرحلة النهائية في الأول من سبتمبر الجاري، حتى الـ 11 الجاري، متضمنةً إقامة 250 شوطًا بمشاركة فئات” لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول”.