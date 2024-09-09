محافظ الطائف يتسلَّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

الرياض – هاني البشر
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف الأحد شعلة دورة الألعاب السعودية 2024، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.
وأكد سموّه أن الدعم غير المحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – يأتي امتداداً للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي.
وتسلم سمو محافظ الطائف شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024 من كابتن المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي النصر ماجد عبد الله الذي حقق الدوري السعودي أربع مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين أربع مرات، وحقق كأس الأمم الأسيوية، وتأهل مع المنتخب السعودي لكأس العالم 1994، وأفضل لاعب في قارة أسيا 1984، وتناوب على حمل الشعلة في مركز الشفا الكابتن عبد الله علي رضا الحاصل على برونزية الترايثلون بدورة الألعاب السعودية 2022 و ثلاث سنوات حامل الرقم القياسي للرجل الحديدي في المملكة 2019و 2020و 2021، وحقق المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في بطولة الرجل الحديدي بدبي 2022، وشهد التسليم حضور الراعي الرسمي لجولة الشعلة بدورة الألعاب السعودية، ممثلة بعضو مجلس إدارة BAE systems نوف العريفي.
بدأت جولة الشعلة في محافظة الطائف بزيارة ميدان الطائف لسباقات الهجن، وحملت الشعلة لاعبة التزلج شريفة السديري- أول أمراه سعودية تمثل المملكة العربية السعودية في سباقات التزلج الدولية- لتسلمها إلى صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، الذي نقلها بدوره إلى السيد ايفو فيرياني عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ليسلّم الشعلة إلى الهجان نايف سليم الفايدي صاحب ذهبية دورة الألعاب السعودية 2022.
وواصلت الشعلة جولتها في أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية في محافظة الطائف؛ حيث توجهت المسيرة إلى مدرسة الجيل النموذجية الأهلية، وحمل الشعلة لاعبة المبارزة شرف ماجد الجعيد الحاصلة على البرونزية في دورة الألعاب السعودية لعام 2023، ومثّلت المنتخب السعودي في بطولة الخليج للمبارزة وحققت البرونزية، وحاصلة على المركز الثاني في الجولة الذهبية للسيدات بالخبر، كما تسلمت الشعلة تهاني القحطاني لاعبة الجودو صاحبة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب السعودية 2023 والمركز الثالث في بطولة مونتريال بانميريكان المفتوحة 2023 والمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
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