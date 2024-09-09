رسمياً .. السعودية تتسلم استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 

تسلم الأستاذ فواد ابراهيم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية والأستاذ عبدالرحمن بخش المدير التنفيذي للفعاليات الرياضيةبالهيئة الملكية لمحافظة العلا استضافة المملكة لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026، التي تستضيفها السعودية بمحافظة العلا بعد فوز ملفها في نوفمبر 2023م خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الفروسية.

وجاء التسليم اليوم في ختام بطولة العالم للقدرة والتحمل 2024 م بمدينة مونبازير الفرنسية.

يذكر بأن الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية حققوا نجاحات كبيرة في استضافة البطولات الدولية للقدرةوالتحمل أبرزها سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل لخمسة مواسم والذي يعد الأغلى في العالم من نوعه وشارك في نسختهالاخيرة 2024م 51 دولة حول العالم .

وتأتي استضافة المملكة لبطولة العالم للقدرة والتحمل اكمالاً للنجاحات التي حققتها في استضافة احداث الفروسية العالمية كبطولة لونجينالعالمية لقفز الحواجز وكأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 م والذي أقيم لأول مره بالشرق الاوسط .