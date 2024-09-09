خلال عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للهجن غداً.. تزكية فهد بن جلوي رئيساً للجنة التنفيذية

الرياض – هاني البشر

يعقد الاتحاد العربي للهجن، برئاسة صاحبِ السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، غداً الثلاثاء في محافظة الطائف، أعمال الجمعية العمومية العادية 2024 والانتخابية لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

ومن المنتظر تزكية صاحبِ السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس الاتحاد العربي للهجن، رئيساً للجنة التنفيذية في الاتحاد، بعد الإجماع عليه، إضافة لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية لعدد (5) أعضاء منهم امرأة واحدة على الأقل.

وتأكد حضور 12 اتحادًا كامل العضوية، وعضو واحد مراقب، إضافة لمشاركة اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، واتحاد اللجان العربية الأولمبية.



وكان الاتحاد العربي للهجن، قد أغلق باب الترشح لرئاسة وعضوية اللجنة التنفيذية للفترة التي تبدأ من سبتمبر 2024 وحتى سبتمبر 2028، حيث كشف عن قائمة المرشحين وجود البحريني علي بن محمد فاضل المري في منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية عن قارة آسيا، والسوادني سعد العمدة، في منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية عن قارة إفريقيا.

وضمت قائمة المنافسين على عضوية المكتب التنفيذي كلا من: الأردني علي العقيلات، والمصري عيد حمدان حسن فرج، والجزائريين روابح بوجمعة، وبن منصور أحمد، والمغربي عمر البردجي، واليمني ياسر أحمد محمد نصار، واللبناني مارون خليل، والصومالي محمد عبد الله محمد جواد.

كما ضمت قائمة ممثلة المرأة في المكتب التنفيذي كلا من: المغربية سكينة حموا، والجيبوتية نظيرة أحمد عوض، والصومالية عائشة عبد الله حسن.

ويضم جدول أعمال الجمعية عدداً من المواضيع المهمة، ويأتي أبرزها إدراج رياضة سباقات الهجن ضمن برنامج ألعاب الدورة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025)، وإدراج رياضة سباقات الهجن ضمن برنامج ألعاب دورة الألعاب الرياضية العربية السادسة عشرة (الرياض 2027)، ودعوة الاتحاد السعودي للهجن للاتحادات الأعضاء للمشاركة في جميع بطولاته ومهرجاناته المحلية، وبطولة العرب الثانية للهجن.