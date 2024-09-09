“تعليم مكة” يحصد 24 وسامًا من برنامج جلوب البيئي العالمي للعام 2024

مكة المكرمة : البلاد

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 24 وسامًا من أوسمة برنامج جلوب البيئي العالمي للربع الثاني لعام 2024.

ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي البيئي عند الطلاب عن البيئة العالمية والتعلم الذاتي لطرق البحث العلمي، والتدريب على أخذ القياسات العلمية الحقلية للبيئة المحيطة، وتعزيز روح العمل الجماعي، وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطلاب في أنحاء العالم وغيرها من الأهداف.

ويعد البرنامج برنامجاً دولياً للبحث العلمي البيئي، وهو أيضاً برنامج تعليمي لعلم البيئة، حيث يتضمن برنامج إيجاد فريق بحثي على نطاق العالم بأسره، وهو فريق يتكون من طلبة ومعلمين بالتعاون مع علماء في مجال البيئة، وذلك في محاولة جادة لتعلم المزيد عن كوكب الأرض من خلال جمع البيانات والمشاهدات التي يقوم بها الطالب.