تعزيز التعاون الصناعي مع هونج كونج

هونج كونج – واس

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف مع مسؤولين حكوميين في منطقة هونج كونج الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية، تعزيز التعاون في القطاع الصناعي، وفرص نقل المعرفة والابتكار وحلول التصنيع الذكية، مشيرًا إلى المقومات الإستراتيجية للمملكة، التي تجعلها مركزًا استثماريًا جاذبًا لكبرى الشركات في العالم.

واستعرضت الاجتماعات التحولات الاقتصادية الإيجابية، التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الأخيرة، ودورها في تطوير قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال الأتمتة، بما يتوافق مع مبادرة مصانع المستقبل التي أطلقتها المملكة، داعيًا شركات هونج كونج للاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة في المملكة.