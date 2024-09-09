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تعزيز التعاون الصناعي مع هونج كونج

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       9 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

هونج كونج – واس

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف مع مسؤولين حكوميين في منطقة هونج كونج الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية، تعزيز التعاون في القطاع الصناعي، وفرص نقل المعرفة والابتكار وحلول التصنيع الذكية، مشيرًا إلى المقومات الإستراتيجية للمملكة، التي تجعلها مركزًا استثماريًا جاذبًا لكبرى الشركات في العالم.

واستعرضت الاجتماعات التحولات الاقتصادية الإيجابية، التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الأخيرة، ودورها في تطوير قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال الأتمتة، بما يتوافق مع مبادرة مصانع المستقبل التي أطلقتها المملكة، داعيًا شركات هونج كونج للاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة في المملكة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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