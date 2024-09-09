تشييد 80 % من المباني.. تقدم كبير في تطوير وجهة «أمالا»

البلاد – تبوك

أعلنت” البحر الأحمر الدولية” عن تحقيق تقدم في تطوير وجهة “أمالا”، التي تركز على الاستشفاء، وتطمح لتمكين الأفراد من عيش حياة صحية ومميزة.

وتعيد وجهة “أمالا” ابتكار مفهوم نمط الحياة الساحلية بمساحات مصممة للتواصل العميق مع الطبيعة والذات والمجتمع؛ حيث تعمل على دمج سلس للمساحات، لتعزيز رفاهية الإنسان والطبيعة على حد سواء، بدءًا من التعافي الطبي والتكاملي، والمغامرات تحت أشعة الشمس الذهبية إلى الفن العالمي والفعاليات المتعددة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو:” لقد حققنا إنجازات ملحوظة في جميع جوانب وجهة “أمالا”، بدءًا من منتجعاتنا الراقية وتجاربنا المبتكرة، وصولاً إلى البنية التحتية والمرافق الأساسية، حيث تظل أولويتنا القصوى هي دمج مبادئ الاستدامة والتجديد في كل مرحلة من مراحل التطوير، وعند اكتمالها، ستقدم “أمالا” تجربة استثنائية تجمع بين الفخامة والاستشفاء، مما سيُحدث نقلة نوعية في مفاهيم نمط الحياة والتواصل الإنساني”.

ومنحت “البحر الأحمر الدولية” أكثر من 600 عقد بقيمة تقارب 23 مليار ريال (6.13 مليار دولار أمريكي) لشركاء محليين وعالميين مرموقين؛ بهدف تطوير وجهات فاخرة، وقد اكتمل تشييد 80% من المباني البالغ عددها 220 في منطقة منتجعات الاستشفاء، التي تحتوي على منتجعات استشفاء عالمية؛ مثل “منتجع جاياسوم الصحي” و” كلينيك لابريري الصحي”، حيث سيجد الضيوف بيئة مثالية لتعزيز صحتهم العقلية والجسدية.

ومع تقدم العمل، تتجه العديد من المناطق الرئيسة في” أمالا” نحو الاكتمال، ما يقربها من استقبال الوجهة أولى ضيوفها في قرية” المارينا” في “تربل باي”؛ حيث تم الانتهاء من بناء الأساسات في منتجع “إكونيكس أمالا”، ويقترب العمل على الهيكل الخرساني لمبنى فندق “أبوتيك فيلدج” الرئيس والشقق والفلل من الاكتمال، وفي” المارينا” تم الانتهاء من غمر حوض “المارينا” نهاية عام 2023.