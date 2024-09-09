بمشاركة أمير القصيم ووزير الإعلام.. استعراض برامج وزارة الإعلام والهيئات المرتبطة بها

بريدة – واس

شهدت إمارة منطقة القصيم أمس، اجتماعًا بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وذلك لاستعراض برامج وزارة الإعلام والهيئات الإعلامية المرتبطة بها في القصيم، ومناقشة السبل الكفيلة بالتفعيل الإعلامي بالمنطقة.

وأشاد أمير منطقة القصيم بجهود وزارة الإعلام وحرصها على تطوير المنظومة الإعلامية، وما تقدمه من وسائل تقنية ومساعدة لخدمة الإعلام بالمملكة.

وتعرّف سموه خلال الاجتماع على جهود كل من وزارة الإعلام والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الساعية إلى تكوين منظومة إعلامية ذات كفاءة وفعالية، تجذب المواهب الإعلامية، وتستثمرها وتعزز من كفاءتها والمحافظة عليها.

كما تم استعراض آخر مستجدات إستراتيجية قطاع الإعلام، ومناقشة المشروعات، التي من شأنها تطوير المرافق الإعلامية في منطقة القصيم، وتقديم الدعم الكامل لها؛ بما يعزز من مكانة المنطقة إعلاميًا، ويساعد في تنفيذ برامجها التنموية وبخاصة في مجالها السياحي.

فيما جرت مناقشة الرؤية المستقبلية لفرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في منطقة القصيم؛ لزيادة جاذبية الاستثمار في الإعلام وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتدريب الشباب والفتيات في الجامعات وتجهيزهم لسوق العمل، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية عن طريق إقامة ورش العمل والملتقيات، ورفع نسبة التراخيص الإعلامية بالسجلات التجارية الصادرة بمنطقة القصيم، والاتفاق على التواصل المستمر، وتحديد آليات التقويم السنوي، وإقامة عدد من الاجتماعات الدورية بين المسؤولين في وزارة الإعلام وإمارة المنطقة، لمناقشة كل التطورات، والعمل على المواءمة في عدد من المجالات الإعلامية.