القيادة تهنئ رئيس الجزائر بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

الرياض : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك المفدى : ” بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لمدة رئاسية جديدة ، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد ، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار ، مشيدين بهذه المناسبة بتمييز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين ، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.