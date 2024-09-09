الرياضة الآسيوي يحدد ملعب لقاء الأهلي وبيرسبوليس في النخبة

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن ملعب مواجهة الأهلي ضد نظيره بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. ومن المفترض أن يستضيف الأهلي منافسه بيرسبوليس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» في جدة، يوم 16 سبتمبر الجاري. وتكمن أزمة الأهلي في وجود مباراة بين الاتحاد والوحدة، يوم 15 سبتمبر الجاري، على الملعب ذاته، في دري روشن، فيما تنص لائحة دوري أبطال آسيا للنخبة على أن يسلم الفريق المستضيف الملعب إلى الاتحاد الآسيوي قبل المواجهة بـ48 ساعة، وأن يتسلمه عقبها بـ24 ساعة. ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والملاعب التي ستقام عليها المباريات؛ حيث أعلن أن مواجهة الأهلي ضد بيرسبوليس الإيراني ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان النادي الأهلي، قد نشر بيانًا الأحد، يؤكد فيه تمسكه بحقه في خوض المباراة على ملعبه، وأنه اتخذ كل المسالك الشرعية، لتأكيد أحقيته باللعب على ملعب الجوهرة.