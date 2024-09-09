الدولية

اكتشاف احتياطي كبير للغاز والنفط قبالة السواحل الباكستانية

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       9 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

إسلام آباد : وكالات

 كشف مسؤولون باكستانيون عن اكتشاف احتياطي كبير للنفط والغاز قبالة السواحل الباكستانية.

 وأوضحت صحيفة “داون” المحلية في تقرير اليوم نقلاً عن مسؤولين في إسلام آباد، أنه تم الانتهاء من أعمال المسح الجغرافي بالتعاون مع دول صديقة، حيث استغرق المسح أكثر من ثلاث سنوات.

 وأضاف المسؤولون أن هناك العديد من الشكوك في كل مرحلة من مراحل الاكتشاف، وأن اكتشاف مكامن كبيرة للنفط والغاز في المياه الإقليمية الباكستانية يعد تطورًا كبيرًا، ولكن الأمر بحاجة إلى المزيد من الجهود للاستفادة من هذا الاحتياطي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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