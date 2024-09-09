استعداد مبكر

بتوجيه واهتمام مباشر من القيادة الحكيمة- حفظها الله- تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الكبيرة من الحج إلى الحج؛ لتحقيق المزيد والجديد من المشروعات والخطط لتوفير أقصى درجات الراحة واليسر لضيوف الرحمن.

وفي إطار هذه المسؤولية العظيمة، وبرعاية سمو الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، شهد سمو الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة أمس، ” لقاء تدشين الجهود التخطيطية لموسم حج 1446هـ”، الذي نظمه مكتب مشاريع الحج في برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج رؤية المملكة 2030- وسط مشاركة 60 جهة.

لقد أكد سموه على التخطيط الزمني لموسم الحج القادم، وتجويد أعماله وفق أرقى المستويات، وتطوير الأنظمة والإجراءات، مثمنًا دور القيادة الرشيدة- أيدها الله – التي لم تدخر جهدًا لتهيئةِ سُبل الراحة للحجاج، وتوفير كافة الخدمات وفق أعلى المعايير، وتعزيز مكتسبات حج 1445هـ، بعد أن وفّقَ الله هذه البلاد قيادة وحكومة وشعبًا، لخدمة الحجيج الذين أدوا ركن الإسلام الخامس في يُسر وطمأنينة وأمن، وتطلع سموه بأن يخرج هذا اللقاء برؤية واضحة وخُطط نوعية، وفق أحدث الأساليب، وإحداث نقلة متميزة للخدمات في حج هذا العام.