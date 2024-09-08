وزير الداخلية ونظيره المصري يعقدان جلسة مباحثات رسمية

القاهرة : البلاد

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، في القاهرة، اليوم، جلسة مباحثات رسمية.

وأكد سموه في بداية الجلسة، أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بين البلدين الشقيقين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في ظل ما يميز البلدين من علاقات تاريخية وأخوية راسخة.

وجرى خلال الجلسة، بحث مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين وسبل تطويرها في مجالات مكافحة الجريمة بكافة صورها، وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب.