منصة للعلماء والإنجازات الطبية.. أمير الشرقية يرعى المؤتمر الدولي لتطورات “السكري”

البلاد – الدمام

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، المؤتمر الدولي الرابع حول مستجدات أمراض السكري، الذي تنظمه الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء في الخبر خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الحالي.

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية خديجة الحنوة، أن المؤتمر سيستضيف نخبة من الباحثين والمحاضرين والأطباء من داخل المملكة وخارجها، المتخصصين في أمراض السكري والغدد الصماء، فيما يتناول المؤتمر محاور متنوعة في هذا المجال، مشيرة إلى أن المؤتمر يعد فرصة للمشاركين للاطلاع على أحدث التطورات في مجال أمراض الغدد الصماء، وسيكون منصة للعلماء والباحثين لتبادل المعرفة، ومناقشة أحدث الإنجازات العلمية والسريرية. مشيرة إلى أن المؤتمر معتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم طبي.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي، باسمه وباسم جميع منسوبي الجمعية واللجان المنظمة للمؤتمر رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمؤتمر، واهتمامه بأعمال وأنشطة وفعاليات الجمعية، مؤكدًا أن هذه الرعاية تمثل حافزًا كبيرًا للجمعية لمواصلة جهودها في نشر الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة.

ودعت اللجنة العلمية للمؤتمر الراغبين في المشاركة إلى التسجيل ، مؤكدة سعي الجمعية إلى تنظيم مؤتمر يليق بمكانة المملكة وبمستوى الخبرة المميزة للمشاركين من الأطباء والخبراء الدوليين والمحليين.