للمرة الأولى في تاريخه .. الهدى بطلًا لكأس السوبر السعودي

الدمام-البلاد
توج فاضل بن علي آل نمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فريق الهدى بكأس بطولة السوبر السعودي (2024)م، للمرة الأولى في تاريخه.
واقتنص الهدى الكأس بعد فوزه على الخليج بنتيجة (38-35)، في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وحسمتها رميات الـ 7 أمتار الترجيحية.
وسارت مجريات اللقاء متكافئة بين الفريقين في معظم فتراتها، وانتهى الشوط الأول بتقدم الخليج بنتيجة (18-16)، وانتهى الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة (26-26)، ليتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية، واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين الأول والثاني بنتيجة (30-30)، ليلجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين الثالث والرابع، وواصل التعادل فرض كلمته بنتيجة (35-35)، ليحتكم الثنائي لرميات الـ 7 أمتار الترجيحية، والتي رجحت كفة الهدى.
وحظيت المباراة بحضور جماهيري كبير من جانب مشجعي كلا الفريقين، في ليلة البحث عن تحقيق حلم التتويج بكأس السوبر.
وتوج زهير القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعلي الفرج عضو مجلس إدارة الاتحاد، نادي الخليج بميداليات المركز الثاني، وكرّم فاضل النمر رئيس الاتحاد، حكام المباراة النهائية.