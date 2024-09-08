الرياضة طرح تذاكر دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024

الرياض – هاني البشر

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، عن طرح تذاكر منافسات الدورة، التي تمنح الجمهور حضور دورة الألعاب السعودية الثالثة والاستمتاع بالمنافسات القائمة، والتي تقام في مدينة الرياض خلال الفترة من ٣ حتى ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤م المقبل، وسيستمتع الجمهور بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة. بعد النجاح الذي حققته الدورة في نسختيها الأولى والثانية، تعود أجواء الحماس والتشويق من جديد، حيث كشفت اللجنة المنظمة للدورة عن ارتفاع عدد المسجلين عن العام الماضي بنسبة 30% في رياضات تجارب الأداء لدورة الألعاب السعودية الثالثة، مما يعني عودة الاثارة والندية والتنافس للدورة.

وكشفت اللجنة المنظمة عن توفر ثلاث فئات لحضور منافسات الدورة، فهناك تذاكر يومية تسمح لحاملها حضور المنافسات بسعر ١٠ريالات فقط والتي تتيح لحاملها الاستمتاع بيوم كامل من المنافسات الرياضية التي تقام داخل المجمع المختار، وذلك عبر منصة Webook عبر الموقع الرسمي أو التطبيق، كما تتوفر أيضاً تذكرة أسبوعية (سبع أيام متتالية)، تتيح لحاملها الوصول لجميع منافسات المجمع المختار بسعر 35 ريالاً، كما تتوفر أيضا تذكرة موسمية بسعر 100 ريال تتيح لحاملها الدخول لجميع المسابقات طوال فترة الألعاب وفي جميع مواقع المنافسات. وتتيح اللجنة المنظمة دخولاً مجانياً للأطفال دون ١٠ أعوام (بشرط أن يكونوا برفقة شخص بالغ يحمل تذكرة) وكبار السن فوق 60 عاماً، إلى جانب ذوي الإعاقة مع من يرافقهم وأصحاب الدعوات الرسمية.