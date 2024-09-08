توجهم الأمير سعود بن نهار في ختام منافسات الجذاع.. “متعب” تخطف كأس مهرجان ولي العهد للهجن والتوقيت الأفضل

الرياض – هاني البشر
توَّج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، وبحضور محمد بن حماد البلوي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، الملاك الفائزين بالكؤوس الأربعة، ضمن المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في فئة “الجذاع”، الذي انطلق في العاشر من أغسطس الماضي بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وثمن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله- للمهرجان، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة الرشيدة، والدعم الكبير للرياضة عامة في الوطن الغالي، ورياضة الهجن بشكل خاص، مشيرًا إلى أن رعاية سمو ولي العهد الكريمة لهذا الحدث الرياضي الكبير تأتي تجسيداً لاهتمام القيادة الحكيمة بالرياضة والرياضيين في مختلف الأنشطة ودعمهم وتمكينهم حتى أصبحت المملكة تتبوأ مكانتها في المحافل الدولية في مختلف المجالات.
ورحب سمو محافظ الطائف، بالمشاركين في هذه التظاهرة الرياضية العريقة والزوار، متمنياً النجاح للمهرجان والتوفيق للجميع.
وكانت المطية “خطيرة” لمالكها الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة من البحرين، قد افتتحت كؤوس الفئة الثالثة المعتمد مشاركتها في المرحلة النهائية بتحقيقها المركز الأول في الشوط الأول “الرئيسي” وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار ـ مفتوح)، مسجلةً توقيتاً بلغ 7:30.173 دقيقة.
ونجحت المطية “الصيرمي” لهجن الرئاسة الإماراتية في تحقيق المركز الأول ولقب الشوط الثاني، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 7:28.564 دقيقة.
وظفرت المطية “جلموده” لمالكها الإماراتي، مانع علي الشامسي بالمركز الأول في الشوط الثالث، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار ـ عام) بتوقيت بلغ 7:30.743 دقيقة.
ونالت المطية “متعب” لمالكها السعودي عايض رفعان القحطاني المركز الأول في الشوط الثاني، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان ـ عام) بتوقيت بلغ 7:28.358 دقيقة.
كما حققت المطية “متعب” التوقيت الأفضل في منافسات “الجذاع” خلال 40 شوطاً، شارك فيها 2497 مطية.
يذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من لدن سمو ولي العهد، واهتمام سمو الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.