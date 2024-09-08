تعزيز استثمارات الصناعات العسكرية

كومو- واس

بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين محمد العذل، وقّعت وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهمٍ مع شركة “إليترونيك” الإيطالية الرائدة في قطاع الدفاع.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، كما تعمل على بحث مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، التي من شأنها تعزيز جهود تحقيق مستهدفات المملكة الطموحة، بزيادة إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 5.7 %، وإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات المملكة لتوطين 50 % من الإنفاق على القطاع العسكري بحلول عام 2030م.