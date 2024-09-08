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تعزيز استثمارات الصناعات العسكرية

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       8 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

كومو- واس

بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين محمد العذل، وقّعت وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهمٍ مع شركة “إليترونيك” الإيطالية الرائدة في قطاع الدفاع.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، كما تعمل على بحث مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، التي من شأنها تعزيز جهود تحقيق مستهدفات المملكة الطموحة، بزيادة إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 5.7 %، وإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات المملكة لتوطين 50 % من الإنفاق على القطاع العسكري بحلول عام 2030م.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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