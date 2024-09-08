الرياضة المملكة تتسلم علم استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025

نيودلهي- واس

تسلمت المملكة رسمياً، علم استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة، التي تستضيفها الرياض عام 2025 للمرة الأولى في تاريخها. جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية الـ44 للمجلس الأولمبي الآسيوي التي عقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة عبدالعزيز بن أحمد باعشن، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الآسيوية. واعتمدت الجمعية، إعادة تسمية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائباً لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن دورات الألعاب الآسيوية، وتزكية سمو الأمير فهد بن جلوي رئيساً للجنة التعليم للمرة الثانية على التوالي، وتعيين الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية البتول باروم نائباً لرئيس لجنة الرياضة والسلام، وتسمية رؤساء اللجان التابعة للمجلس. واستلم الأمير فهد بن جلوي، نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي، علم الدورة، من رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ، وممثل مملكة تايلند. وشهدت الجمعية، انتخاب راجا سينغ، رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي للأعوام الأربعة المقبلة، بصفته أول رئيس هندي رسمي للمجلس، حيث كان رئيساً بالإنابة منذ عام 2021م، وهو الرياضي المخضرم, الذي شارك في منافسات الرماية في الدورات الأولمبية خمس مرات، إضافة إلى انتخاب المكتب التنفيذي، بما في ذلك نواب الرئيس وأعضاء المكتب. وناقشت الجمعية عدداً من التقارير، أبرزها: دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية (الرياض2025)، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في هاربين بالصين شهر فبراير 2025، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 في طشقند بأوزبكستان، ودورة الألعاب الآسيوية الـ20 في آيتشي ناغويا اليابان عام 2026.