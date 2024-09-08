الرياضة السعوديون يسيطرون على كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن

متابعة- هاني البشر

تصدر ملَّاك الهجن السعوديون، قائمة الملاك الأكثر تتويجاً بالمركز الأول في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة بـعدد 117 شوطاً، من بينها 5 كؤوس مهرجان ولي العهد، مع تبقي 3 أيام من ختام المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن. وتشهد المرحلة النهائية بختام منافسات فئة “الجذاع”، إقامة 196 شوطاً، من بينها 12 كأس مهرجان ولي العهد للهجن، فيما تبقى إقامة 48 شوطاً لفئتي “ثنايا”، و”حيل وزمول” من بينها 8 كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن تقام خلال الأيام الـ 3 المقبلة. وتصدر ملاك الهجن السعوديون القائمة الذهبية بتحقيق 5 كؤوس، مقابل 4 كؤوس للإمارات، وكأسين للبحرين، وكأس لقطر. كما جاء ملاك الهجن من الإمارات في المركز الثاني بتحقيق 34 شوطاً، وملاك الهجن من قطر 32 شوطاً، وملاك الهجن من عمان 6 أشواط، وملاك الهجن من البحرين 4 أشواط، وملاك الهجن من الكويت 3 أشواط.