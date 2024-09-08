الإنجليزي “ترامب” بطلًا لبطولة الماسترز السعودية للسنوكر

الرياض-البلاد
اختتمت امس السبت 7 سبتمبر 2024 أحداث بطولة الماسترز السعودية للسنوكر في نسختها الأولى، والتي أقيمت في العاصمة الرياض بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، والتي انطلقت في 30 أغسطس الماضي، وذلك بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات السنوكر المتميزين على مستوى العالم.
وتوج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر؛ الدكتور ناصر الشمري، اللاعب الإنجليزي جود ترامب بكأس البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على الويلزي مارك ويليامز، بطل العالم ثلاث مرات سابقة، بعد مواجهة ماراثونية استمرت لمدة 9 ساعات، خاض فيها النجمان 19 شوطاً.
كانت البداية لمصلحة الويلزي ويليامز الذي تفوق في الشوط الأول، قبل أن يتمكّن الإنجليزي ترامب من الفوز في 4 أشواط متتالية، حيث تناوب النجمان العالميان في الفوز بالأشواط حتى أصبحت النتيجة 6-4، بعد أن قدم ويليامز أداءً قويًا نجح به في تحقيق 3 انتصارات متتالية تقدم بها في مجموع النتائج، ليعود ترامب من خلال فوزه بالشوطين اللاحقة، وهو ما استطاع ويليامز أن يقوم به أيضًا ويقترب من اللقب.
واستمر اللاعبان في تقديم مستوى مميز في الشوطين الأخيرين، حيث عادل الإنجليزي كفة النتيجة بفوز مستحق في الشوط ما قبل الأخير، في الوقت الذي كان فيه الويلزي متقدمًا في الشوط الأخير حتى اللحظات الأخيرة، التي تمكّن فيها ترامب من العودة وخطف الانتصار.
وقال ترامب عقب تتويجه باللقب: “لطالما اعتبرت مارك أحد أصعب اللاعبين الذين لعبت ضدهم، وكانت المباراة متقاربة جدًا، وفي بعض الأحيان شعرت بأني سأكون الفائز، وفي بعض اللحظات اعتقدت بأنه سينجح في الفوز، لكني سعيد للغاية بالنتيجة النهائية.
وأضاف: “البطولة كانت استثنائية واستمتعت حقًا باللعب فيها والتنافس مع نخبة لاعبي العالم، وأشكر جميع القائمين على هذا الحدث المميز الذي أصبح من أهم بطولات الجولة العالمية للسنوكر، وأتطلع للنسخ المقبلة، ومشاهدة لعبة السنوكر وهي تزدهر في المملكة العربية السعودية”.
يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 144 لاعباً ولاعبة، تقدمهم أسطورة السنوكر وبطل العالم سبع مرات الإنجليزي؛ روني أوسوليفان ومواطناه؛ المصنف الأول عالمياً جود ترامب، وبطل العالم الحالي الإنجليزي، كايرن ويلسون، ومارك سيلبي وشون ميرفي، بالإضافة إلى المصنف الثاني الأيرلندي الشمالي مارك ألين، والأسكتلندي جون هيغينز، والويلزي مارك ويليامز، إلى جانب الصيني دينغ جون هوي. علاوة على مشاركة 7 من أبرز نجوم السنوكر السعوديين، وهم: زياد القباني، أيمن العمري، عبدالرؤوف صايغ، فيصل باحشوان، صالح العمودي، عبدالله العطياني، وعمر العجلاني.