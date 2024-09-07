وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى منطقة هونج كونج

الرياض : البلاد

بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة بجمهورية الصين الشعبية، يبحث خلالها تعزيز التعاون الصناعي، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والفرص المتبادلة في الأتمتة والابتكار وحلول التكنولوجيا.

وتشمل زيارة معاليه إلى هونج كونج، اجتماعاً مع مسؤولين في القسم الخاص بقطاع التجارة والصناعة، ومكتب الابتكار والتكنولوجيا والصناعة، والقسم الخاص بتطوير التجارة والاقتصاد ومركز التعاون البحثي العالمي InnoHK.، كما يزور الخريف موانئ هتشيسون، ويعقد لقاءً مع اتحاد صناعات هونغ كونغ (FHKI)، فيما يجتمع مع المسؤولين في شركة Cyberport البارزة عالمياً في الحلول التكنولوجية المتقدمة، ومجموعة جونسون للكهرباء، وشركات تجارية وصناعية أخرى.

وتتمتع هونغ كونغ التي تعد منطقة إدارية خاصة للصين، بعلاقات اقتصادية مع المملكة، حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى هونج كونج في عام 2023م مليار ريال، فيما وصل إجمالي حجم واردات المملكة منها خلال العام نفسه إلى 6.6 مليارات ريال، وتنوعت أبرز صادرات المملكة إلى هونج كونج ما بين المعادن العادية ومصنوعاتها، وأدوات وأجهزة البصريات، وأجهزة الطب، والمعدات الكهربائية، واللدائن ومصنوعاتها, فيما تمثلت أبرز واردات المملكة منها في الألبسة، واللؤلؤ الطبيعي والمعادن العادية، ومصنوعات الجلد.

ويترأس معاليه خلال زيارته الرسمية إلى هونج كونج؛ وفداً من منظومة الصناعة والثروة المعدنية يضم معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي، حيث تأتي الزيارة ضمن جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة.