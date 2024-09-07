“ترامب وويليامز” يصلان إلى نهائي بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

الرياض- البلاد
نجح الإنجليزي جود ترامب؛ المصنف الأول عالميًّا في الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، بعد تغلبه بنتيجة 6-5 على مواطنه شون مورفي؛ بطل العالم عام 2005م.
بدأ ترامب المباراة بشكل قوي؛ حيث تقدّم بواقع 3 أشواط نظيفة قبل أن يتمكن مورفي من الفوز بشوطين متتاليين قلص بهما الفارق، وتكرر المشهد في الأشواط اللاحقة حتى تعادل الإنجليزيان بنتيجة 5-5، ويحتكم الأمر للشوط الأخير الذي استمتع به الحضور الجماهيري الكبير في الصالات الخضراء بمدينة الرياض، والملايين خلف الشاشات من مختلف أنحاء العالم، واستطاع فيه ترامب التفوق على مورفي بتسجيله 74 نقطة مقابل 51 نقطة.
وقال ترامب عقب نهاية المباراة: “كانت مباراة صعبة، وكان بإمكاني جعلها أسهل من ذلك، من خلال الفوز بالشوطين الخامس والسادس، ولكن الأخطاء هي جزء من اللعبة، وعندما تلعب أمام لاعبين مميزين كما هو الحال مع مورفي، وفي هذا المستوى العالي، ستتم معاقبتك على تلك الأخطاء بشكل سريع، ولكن أنا سعيد بالطريقة التي تمكنت بها من الحفاظ على هدوئي وتركيزي، وحسم الأمور في النهاية”.
وعند سؤاله عن خصمه في النهائي، وإذا ما كان يفضل مواجهة أحدهما، أوضح ترامب أن المواجهة مع ويليامز أو جياهوي ستكون قوية في كل الأحوال؛ نظرًا لكون ويليامز أحد أهم اللاعبين في تاريخ السنوكر، وللمستوى الرائع الذي يقدمه جياهوي منذ ظهوره على الساحة العالمية، مشيراً إلى أنه لعب في السابق أمامهما، وأنه سيكون في الموعد، ويُقدّم أفضل ما لديه لينجح في تحقيق اللقب.
وفي الجانب الآخر، تمكّن الويلزي مارك ويليامز، بطل العالم (2000م– 2003م– 2018م)، من التفوق على الصيني سي جياهوي؛ أصغر لاعبي النهائيات بعمر 22 عامًا، بنتيجة 6-3، ليصل بذلك للمباراة النهائية التي سيسعى من خلالها إلى تحقيق الانتصار رقم 27 في البطولات المُصنفة، وترسيخ مكانته ضمن أساطير السنوكر عالميًّا.
وستقام المباراة النهائية بين الإنجليزي جود ترامب، والويلزي مارك ويليامز، في تمام الساعة 2:00 ظهرًا.