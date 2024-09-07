الرياضة الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة الصين ضمن تصفيات كأس العالم

الرياض- هاني تابشر واصل المنتخب الوطني مساء اليوم السبت برنامجه الإعدادي، المقام حاليًا في جمهورية الصين الشعبية؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الصين يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ميدانيًا، أجريت الحصة التدريبية على “مركز داليان الرياضي” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، كشفت الأشعة التي أجريت للاعب “متعب الحربي” عن وجود إصابة عضلية خفيفة في الساق، وحاجته لمواصلة برنامجه التأهيلي. ويواصل المنتخب الوطني استعداداته مساء غد الأحد بحصة تدريبية على ملعب المباراة “استاد داليان سويوان ” عند الساعة السابعة مساءً، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة.