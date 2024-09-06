ميدان الطائف لسباقات الهجن يستقبل شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

الرياض – هاني البشر
بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، زارت شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة والمقام حاليًا في ميدان الطائف لسباقات الهجن، للتعريف بعام الإبل من منظور ثقافي يعكس أهميتها ومكانتها العالمية عبر التاريخ، ويعد الاحتفاء بالإبل رمزًا ثقافيًا أصيلاً في المملكة العربية السعودية، وتأتي الزيارة في إطار جولة الشعلة الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة، بحضور عددٍ من أعضاء اللجنة المنظمة والرياضيين بمحافظة الطائف.
وأكد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، أن النجاح الذي تحققه الدورة، هو ثمرة لدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله -، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -، للقطاع الرياضي، وحرص ولاه الامر على أن تكون دورة الألعاب السعودية واقعاً ملموساً يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بمتابعة وتوجيهات وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
حملت الشعلة عند وصولها لاعبة التزلج شريفة السديري أول امرأة سعودية تمثل المملكة العربية السعودية في سباقات التزلج الدولية، لتسلّمها إلى صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي والذي سلمّها إلى السيد ايفو فيرياني رئيس منظمة سبورت اكورد الذي بدوره سلّمها إلى الهجان نايف سليم الفايدي صاحب ذهبية دورة الألعاب السعودية ٢٠٢٢.
يذكر أن دورة الألعاب السعودية الثالثة قامت بتفعيل مبادرة عام الإبل، لتقدم تجربة ثقافية تفاعلية للتعريف بعام الإبل، وترسيخًا للعلاقة العميقة والعريقة بين المجتمع السعودي والإبل جيلاً بعد جيل، لتتواجد مسيرة جولة شعلة دورة الألعاب السعودية بميدان الطائف لسباقات الهجن.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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