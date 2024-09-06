الرياضة غداً .. 40 شوطاً و4 كؤوس في مهرجان ولي العهد للهجن لفئة الجذاع

الرياض – هاني البشر تنطلق غدًا السبت منافسات فئة “الجذاع”، الفئة الثالثة المعتمد مشاركتها في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن. وستخوض فئة الجذاع 40 شوطًا خلال فترتين (صباحية ومسائية) على مدى يومين، من بينها أشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن الأربعة الأحد المقبل، وذلك بمشاركة 2497 مطية، تقطع من خلالها مسافة 200 كلم، بواقع (5 كلم) مسافة كل شوط. وبدأت فعاليات مهرجان ولي العهد في العاشر من أغسطس الجاري بإقامة المرحلة التمهيدية حتى الـ 21 منه والتي تضمنها 360 شوطاً بمشاركة الفئات: مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول، فيما انطلقت المرحلة النهائية في الأول من سبتمبر الجاري وحتى الـ 11 من الشهر الجاري، يتضمنها إقامة 250 شوطاً بمشاركة الفئات: حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول.