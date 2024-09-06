” رونالدو” يسجل الهدف الـ 900 في مسيرته الكروية

البلاد- جدة
كتب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف النصر، تاريخًا جديدًا باسمه بعدما وصل إلى الهدف رقم 900 في مسيرته الكروية.
فقد سجل “رونالدو” بقميص منتخب البرتغال هدفًا في شباك كرواتيا في المباراة، التي جرت بينهما في دوري الأمم الأوروبية، وهو الهدف رقم 900 في مسيرته الكروية.
ويعد هذا الهدف رقم 131 مع منتخب البرتغال، فيما سجل 450 هدفًا مع ريال مدريد و145 هدفًا مع مانشستر يونايتد و101 هدف مع يوفنتوس، فيما سجل مع فريقه الحالي النصر 68 هدفًا، بجانب 5 أهداف سجلها مع فريق بدايته سبورتنج لشبونة.
👏⚽️ كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الـ900 في مشواره الكروي #دوري_الأمم_الأوروبية pic.twitter.com/anliyrHKwR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 5, 2024