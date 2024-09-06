جامعة جدة تختتم أعمال المؤتمر العلمي العربي الأول

جدة : البلاد

اختتمت جامعة جدة، أمس أعمال المؤتمر العلمي العربي الأول لحماية وتمكين الأسرة (الأسرة والتحول الرقمي – الفرصُ والتحديات) بمشاركة أكثر من (8) جهات ومؤسسات تختص بدعم وتمكين الأسرة ، وبحضور أكثر من1000 زائر من كافة شرائح المجتمع .

واستهدف المؤتمر الذي استمر على مدار يومين الأسرة بكونها اللبنة الأولى في المجتمع، والتحول الرقمي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية 2030، وذلك من خلال جلسات حوارية وورش عمل وجلسات استشارية، لإيجاد التوازن بين التطور التكنولوجي الرقمي ودوره في بناء الأسرة بناءً سليماً.

وسلط المؤتمر الضوء على مظاهر التحول الرقمي بآثارها السلبية والإيجابية على الفرد والأسرة والمجتمع، وإيجاد الحلول لتقويم وتفعيل التعامل السليم مع هذه الثورة المعلوماتية، من خلال استضافة نخبة من المتخصصين والباحثين في المجال الأسري في الجلسات الحوارية المصاحبة لفعاليات المؤتمر.