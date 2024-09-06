الأخضر السعودي يصل إلى الصين

البلاد- جدة وصلت بعثة المنتخب الوطني السعودي صباح اليوم الجمعة إلى الصين في رحلة استغرقت قرابة 10 ساعات، وذلك لمواجهة نظيره الصيني.

ويحل الأخضر ضيفًا على نظيره الصيني في الثالثة من عصر الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الثانية من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في المرحلة الأخيرة من التصفيات أمس الخميس بالتعادل أمام ضيفه الإندونيسي بنتيجة 1-1 في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتضم مجموعة المنتخب الوطني كلاً من منتخبات البحرين وإندونيسيا والصين واليابان وأستراليا.

وكان المنتخب الصيني قد تلقى خسارة ثقيلة على يد نظيره الياباني بسبعة أهداف نظيفة أمس الخميس ضمن الجولة الأولى.