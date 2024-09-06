اقتراب لحظة الحسم مع وصول 4 لاعبين لنصف نهائي بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

الرياض – هاني البشر
اكتمل عدد المتأهلين إلى نصف النهائي في بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، التي تحتضنها الصالات الخضراء بمدينة الرياض، وذلك بعد إقامة أربع مباريات، شهدت مشاركة 8 لاعبين، منهم 4 من إنجلترا، 2 من الصين، ولاعب واحد من أستراليا وويلز أمس الخميس.
وفجر اللاعب الصيني سي جياهوي، المصنف 22 عالميًا، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن تمكن من إقصاء الأسطورة روني أوسوليفان، أحد أبرز المرشحين للبطولة، بفوزه بنتيجة 6-4.
وسيواجه سي جياهوي، البالغ من العمر 22 عامًا، الويلزي مارك ويليامز، بطل العالم ثلاث مرات سابقة، الذي انتصر بدوره على الإنجليزي جيمي روبيرتسون بستة أشواط نظيفة.
وفي بقية المواجهات، تمكّن الإنجليزي جود ترامب، المصنف الأول عالميًا، من الحفاظ على مستواه المميز الذي ظهر به طوال فترة البطولة، حيث تغلب على بطل العالم عام 2010م، الأسترالي نيل روبيرتسون بنتيجة 6-3، ليصعد إلى نصف النهائي، حيث سيواجه مواطنه شون مورفي بطل العالم عام 2005م، باحثًا عن رد اعتباره بعدما لعب الاثنان نهائي بطولة الماسترز بشنغهاي في شهر يوليو الماضي، حيث تمكّن ترامب من الفوز وتسجيل أول انتصاراته في بطولات الصين.
وستنطلق مباريات نصف النهائي اليوم الجمعة، حيث تبدأ بمواجهة جود ترامب وشون مورفي في الساعة 2:00 ظهرًا، تليها مواجهة سي جياهوي ومارك ويليامز في الساعة 8:00 مساءً.
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